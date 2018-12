Infarto a 42 anni, muore sul divano davanti alla tv

Lo ha trovato la nonna sdraiato sul divano. Privo di vita, stroncato da un arresto cardiaco ad appena 42 anni. Si chiamava Luca Accorroni ed era molto conosciuto a Osimo, dove viveva da sempre, e a Filottrano dove da qualche tempo faceva il veterinario. Quando l'anziana lo ha trovato ha dato l'allarme, facendo arriva sul posto il 118 e i carabinieri.

I militari e il medico legale hanno confermato il decesso per cause naturali. Accorroni lascia una figlia di 8 anni. Il funerale è stato fissato per lunedì 3 dicembre alle 10 alla chiesa di San Carlo.