Addio al professor Valeriano Balloni, economista ed ex bandiera dell’Anconitana

Il 2019 si chiude con una triste notizia per Ancona: è morto il professor Valeriano Balloni, si è spento questa mattina a 85 anni. Personaggio molto conosciuto e apprezzato nel mondo sportivo e universitario, era originario di Carrara ma Ancona è stata la sua città adottiva sin dai tempi in cui vestì i colori biancorossi come giocatore dell’Anconitana negli anni Sessanta: da centromediano giocó anche in serie A con la maglia della Spal, debuttando in una gara contro la Juventus.

Terminata la carriera sportiva, è cominciata quella accademica, come ricercatore e poi professore universitario: economista sopraffino, grande oratore, ha fatto parte della squadra dell’Istao sin dalla sua fondazione, chiamato da Giorgio Fuà: negli ultimi anni ha ricoperto anche la carica di vicepresidente dell’istituto intitolato ad Adriano Olivetti, tra le più prestigiose scuole italiane di formazione manageriale.

“Caro Prof, ci hai accompagnato instancabilmente per tanti anni offrendo a tutta la Comunità Istao continui stimoli, spunti di riflessione e contributi per guardare al futuro con ottimismo ed energia - è il cordoglio dell’istituto -. Hai lottato in questi ultimi giorni con la grinta e il coraggio che ti hanno sempre contraddistinto. Faremo tesoro delle tue idee ... ora riposa in pace”.