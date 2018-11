Non risponde alle chiamate, arrivano i soccorritori e lo trovano morto sulle scale

Tragedia oggi pomeriggio in un'abitazione di Monterubbiano, nel fermano, dove un uomo di 83 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Da alcune ore infatti l'anziano non rispondeva nè al citofono nè alle chiamate. Per questo erano stati allertati i soccorritori, intervenuti poco dopo con l'automedica del 118 e l'equipe della Croce azzurra di Porto Sant'Elpidio a Mare. Purtroppo l'uomo, trovato sulle scale, era già morto e per lui sono stati inutili i tentativi di rianimarlo.