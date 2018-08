Tragedia in spiaggia, malore vicino allo chalet: muore un bagnante

Sono ancora sotto choc i bagnanti che questa mattina hanno visto morire sotto i loro occhi un turista milanese di 70 anni, che si trovava nei pressi dello stabilimento Kohinoor a Grottammare. L'uomo improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato sulla sabbia. Subito dopo sono stati allertati i soccorsi ma per il 70enne ormai non c'era più niente da fare. La moglie si trovava poco distante e si è sentita male per lo choc. Per lei necessario il trasporto in ospedale.