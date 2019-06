Malore in casa, si accascia sotto gli occhi del figlio e muore

Un malore improvviso, poi si accascia sul divano e muore. Tragedia nel pomeriggio di ieri in un appartamento di Trecastelli. A perdere la vita è Doriano Beciani, 65enne molto noto in paese.

L'uomo da qualche giorno non si sentiva molto bene, ma si pensava ad una semplice influenza. Poi il malore sotto gli occhi del figlio, che quando ha capito che la situazione stava precipitando ha chiamato i soccorritori. Sul posto un'ambulanza con i sanitari che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Secondo una prima analisi l'uomo sarebbe morto per un infarto. Doriano come detto era molto conosciuto in città ed aveva fatto parte del direttivo del Circolo Anspi della vicina Passo Ripe.