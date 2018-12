Migrante travolto dal tir, disposta l'autopsia: è caccia all'autista del mezzo

E' ancora lontano dall'essere risolto il giallo della morte del 24enne afgano, travolto dal tir sotto il quale si era aggrappato per entrare in Italia. Il dramma il giorno di Natale, quando la cinta che lo stava sorreggendo si era improvvisamente rotta e lo aveva fatto prima cadere sull'asfalto e poi travolgere dalle ruote del mezzo.

LE IMMAGINI SUL LUOGO DELLA TRAGEDIA - VIDEO

Sulla vicenda indaga la Polizia locale che in queste ore sta cercando il conducente del tir, che subito dopo l'investimento aveva proseguito la marcia dirigendosi, sembrerebbe, verso l'autostrada. A complicare le indagini l'assenza di telecamere e testimoni diretti. Si, perchè anche chi ha chiamato i soccorsi era arrivato sul luogo della tragedia qualche istante dopo, quando ormai il tir si era dileguato. In queste ore inanto la procura ha disposto l'esame autoptico sul corpo del 24enne, che al momento dell'incidente non aveva con sè documenti, che farà chiarezza sulle cause del decesso.