Una vita tra i lavoratori marchigiani, è morto Tonino Bori

E' stato per una vita sindacalista della Cisl. E' morto giovedì sera Tonino Bori. Un lutto di fronte al quale tutta la Cisl delle Marche, commossa e addolorata, esprime la propria vicinanza ai familiari ed in particolare ai figli Sara, Irene, Gabriele e Silvia. Tonino Bori ha avuto una pluriennale esperienza sindacale. Iniziata in Umbria seguendo edili e tessili, continuata dal 1996 nelle Marche dove è stato prima Segretario regionale della Filta (tessile-abbigliamento-calzaturiero) e poi della Femca (energia, moda, chimica e affini). Da ultimo ha lavorato nel Dipartimento Mercato del lavoro della Cisl Marche, occupandosi prevalentemente di bilateralità e artigianato, rivestendo anche la carica di vicepresidente dell'Ebam.

I funerali si terranno sabato 18 agosto alle ore 16.30 presso la Chiesa parrocchiale Santa Maria a Nazareth -Piazza della Vittoria, 1 - Agugliano.