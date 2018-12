Calciatore del cuore d'oro, gli amici e almeno tre società in lutto

Lo sport in lutto per la prematura scomparsa di Tommaso Piersantelli, morto domenica ad appena 29 anni a causa di una malattia. Noto nel mondo del calcio per aver giocato tanti anni nella Falconarese, nell'Olimpia Juventu e, infine con il Real Casebruciate, formazione di Marina di Montemarciano. Difensore ricordato come una persojna seria e dal cuore d'oro, il Real lo ricrda e, in una nota, si dice vicino alla fmaglia: "Non possiamo neanche immaginare il dolore che in queste ore stanno provando».

«Non è facile per noi articolare pensieri e parole nel tumulto che questa perdita ci lascia, ma ci sentiamo di promettere a Tommy, ovunque si trovi in questo momento, che faremo di tutto per onorare il suo ricordo sul campo e fuori, lottando proprio come faceva lui, fino all'ultimo minuto che ha trascorso insieme a noi. Questo è stato il suo più grande insegnamento» conclude la nota della società. Il funerale è stato fissato per oggi alle 15 alla chiesa di Santa Maria Goretti (Case Unrra).