Commercio in lutto, era il re della fotografia: è morto Stefano Messina

ANCONA - Il commercio anconetano è in lutto per la scomparsa di Stefano Messina, 63enne co-titolare del negozio Foto De Angelis. L'uomo era da tempo malato e dopo una battaglia durata anni si è spento lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva.

Stefano era un professionista esemplare, che con suo fratello Pierapolo aveva dato vita alla catena di negozi che porta il nome di Gerardo De Angelis, un loro antenano che negli anni 30' creò un punto vendita in corso Mazzini. Poi i fratelli Messina aprirono anche nel centro commerciale Le Ville di Falconara ed all'interno dell'Auchan, oltre al negozio storico di via Maggini. Un vero e proprio punto di riferimento per gli anconetani, che per anni si sono riforniti di macchine, obiettivi e lenti anche grazie ai suoi consigli da grande esperto. Oltre alla Moglie Donatella ed al fratello, l'uomo lascia anche la sorella Anna Paola. I funerali verranno celebrati nella chiesa del Santissimo Crocifisso di via Vasari.