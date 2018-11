Investimento mortale vicino alla stazione, circolazione sospesa: nove i treni coinvolti

E’ ripresa alle 10, e sta gradualmente tornando alla normalità, la circolazione ferroviaria sulla linea Fabriano – Civitanova, sospesa dalle 7.15 di questa mattina per l’investimento mortale di una persona nei pressi della stazione di Macerata. Per garantire la mobilità, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con bus tra Macerata e Corridonia. Non si conoscono ancora le generalità della vittima.

Conseguenze per nove treni: oltre al treno investitore - il Regionale 7090 partito da Fabriano e diretto ad Ancona, ripartito dopo il nulla osta dell’Autorità giudiziaria con un ritardo di due ore e mezza – altri tre convogli hanno registrato ritardi tra 20 e 50 minuti mentre cinque sono stati limitati nel loro percorso.