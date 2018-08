Tragedia in stazione, travolto nella notte dal treno in corsa

Tragedia nella notte tra lunedì e martedì alla stazione di Porto Sant'Elpidio, dove un uomo di mezza età, originario della Campania, è stato travolto da un treno in transito che non gli ha lasciato scampo. L'incidente è avvenuto intorno alle 3, con il macchinista che non ha potuto evitare l'impatto. Sulla vicenda indaga la Polizia e nonostante non si conosca ancora il preciso quadro di quanto accaduto gli agenti propendono per il gesto volontario.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO