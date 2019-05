Dramma della solitudine: trovato senza vita in cucina, era morto da almeno 10 giorni

L’hanno trovato riverso su una sedia, in cucina. Era morto da tempo, almeno da una decina di giorni perché il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Una scena agghiacciante quella che si è presentata agli occhi dei poliziotti, intervenuti questa mattina, poco prima delle 11, in un appartamento di via Torresi.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’uomo, un pensionato di 75 anni originario di Macerata (P.B.), fosse morto per cause naturali, anche perché soffriva di gravi patologie, ma ora sarà il medico legale a svolgere gli accertamenti autoptici per stabilire le esatte ragioni del decesso. Viveva da solo, senza figli né parenti in città. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della Scientifica e i vigili del fuoco che con appositi autorespiratori hanno recuperato il cadavere per consegnarlo al medico legale.

Ad avvisare il 113 è stata una vicina che da giorni avvertiva un cattivo odore provenire dall’appartamento del pensionato.