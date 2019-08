Dramma della solitudine: i vicini danno l'allarme, era morto da una settimana

Dramma della solitudine a Moie. Un pensionato di 84 anni è stato trovato morto questa mattina, poco dopo mezzogiorno, nella sua abitazione in via Torrette, una zona isolata nei pressi dell’ex passaggio a livello.

La tragica scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco e dal personale del 118, intervenuti su richiesta della polizia locale dell’Unione dei Comuni, dopo l’allarme lanciato dai due nipoti, a loro volta contattati dai vicini dell’anziano. Da qualche giorno non lo vedevano più uscire e andare in paese con la sua auto, regolarmente parcheggiata in garage. Così si sono insospettiti e hanno avvisato i parenti dell’uomo.

Quando i soccorritori sono intervenuti e hanno aperto la porta, che era chiusa dall’interno, l’hanno trovato steso a terra in cucina, dove c’era ancora la luce accesa. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e secondo il medico legale la morte risalirebbe ad almeno una settimana fa. E’ stata subito accertata la causa naturale del decesso, dovuto a un malore. L’84enne, che viveva da solo, lascia una sorella residente in Emilia oltre ai due nipoti.