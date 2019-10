Malore in casa, arrivano i soccorsi ma muore dopo poche ore: aveva 49 anni

Dramma martedì sera in un appartamento di via Pierelli a Senigallia. Un uomo di 49 anni è morto in ospedale dopo aver accusato un malore mentre si trovava in casa. La vittima, originario della Lombardia ma da tempo residente in città, aveva lavorato come rigattiere in centro.

Martedì si trovava nel suo appartamento quando è stato colto da un malore improvviso. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Senigallia. Dopo un primo momento dove le sue condizioni erano state stabilizzate, il suo quadro clinico è precipitato ed il 49enne è morto poche ore dopo.