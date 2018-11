Malore mentre passeggia sul lungomare, si accascia a terra e muore

Un malore improvviso, mentre stava passeggiando lungo la spiaggia di San Benedetto. Tragedia ieri sera sul lungomare, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita. I soccorsi sono arrivati poco dopo ma per lui ormai non c'era più niente da fare. L'uomo, un pensionato, celibe, viveva in città con la sorella. Sul posto oltre ai soccorritori anche la Polizia.