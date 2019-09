E' morto Renzo Castellani: era il compagno della consigliera 5 Stelle Romina Pergolesi

Un grave lutto ha colpito il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle. E' morto nella sua abitazione di Jesi Renzo Castellani, 45enne marito della consigliera pentastellata Romina Pergolesi. L'uomo si trovava in casa quando improvvisamente, verso l'ora di cena, è stato colto da un malore. Volto molto noto in città, lavorava nella storica pizzeria della famiglia Pergolesi, in via XXIV Maggio.

La salma di Renzo Castellani è stata trasferita alla Casa del Commiato Bondoni a Castelplanio. I funerali invece verranno celebrati giovedì 19 settembre alle 10.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù ad Ancona. L'uomo lascia anche i due figli Michela e Matteo.