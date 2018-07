Partigiano e segretario Anpi, la città piange Lucarini

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Giampaolo Lucarini, della Presidenza Onoraria ANPI Provinciale: il Sindaco Valeria Mancinelli e gli altri Amministratori esprimono il più sincero cordoglio alla moglie Norella e alle due figlie, partecipando al loro dolore. Lucarini nacque il 27 gennaio del 1929 e da ragazzo fu staffetta partigiana: conobbe i mali del fascismo e seguendo le orme del fratello maggiore, Luciano, cercò di aiutarlo all'interno delle organizzazioni clandestine partigiane (GAP), prestandosi a fare da palo e ad attuare ogni altra attività a sostegno dei partigiani compatibile con la sua giovanissima età. Terminata l'epoca della Resistenza continuò a dimostrarsi sempre disponibile: fu chiamato da Emilio Ferretti, il Comandante Ferro della Lotta di Liberazione partigiana, a ricoprire il ruolo di Segretario Provinciale dell'ANPI e per molti anni ne seguì con premura e attenzione gli uffici.

«Giampaolo lascerà un gran vuoto nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuto per il grande impegno che metteva in ogni cosa e per la grande tensione etica che lo contraddistingueva» si legge in una nota del Comune. Dalle 12 di oggi alle ore 15 di domani sarà aperta la camera ardente allestita nella casa funeraria dell'Impresa Funebre Tabossi di Ancona, in via della Montagnola, 13. La cerimonia funebre si svolgerà domani alle 16 presso la Sala del Commiato di Tavernelle e vedrà la partecipazione del sindaco Valeria Mancinelli, dell'Assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi e di altre autorità. Il sindaco e gli altri amministratori porgono di vero cuore ai familiari le più sentite condoglianze.