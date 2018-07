Choc al parco, trovato morto e senza documenti

Un uomo è stato trovato morto ieri sera (domenica) al Parco del Cardeto ad Ancona. Il cadavere è stato ritrovato all'interno dell'area verde, senza documenti ed in tenuta sportiva. Secondo gli agenti della Polizia dorica e la Scientifica sarebbe deceduto a seguito di un infarto mentre stava facendo walking. Sono tutt'ora in corso le indagini per risalire alla sua identità.