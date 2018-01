Travolto dal treno sui binari, fissati i funerali per l'ultimo saluto a Stefano

Sono stati fissati per giovedì 1 febbraio i funerali di Stefano Stronati, il 48enne jesino morto domenica sera lungo i binari della stazione di Palombina. L'uomo, padre di tre figli, si trovava seduto su un muretto quando per cause ancora da accertare è stato travolto ed ucciso da un treno regionale.

L'ultimo saluto a Stefano verrà dato alle 15 alla chiesa Regina della Pace di Jesi dove oltre alla famiglia, saranno presenti i tanti amici e colleghi che lo conoscevano e gli volevano bene.