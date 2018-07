Era in vacanza a Rimini, anconetano muore stroncato da una overdose

Un improvviso malore lo ha colpito mentre si trovava in vacanza a Rimini come riporta anche RIMINITODAY. Era ospite a casa di amici e a nulla sono valsi tutti i tentativi per cercare di rianimarlo. A perdere la vita per quella che sembra un'overdose di eroina è stato un operaio 54enne di Ancona. Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, in un appartamento di via Matteotti, quando l'uomo si è sentito male. Gli amici hanno dato l'allarme facendo accorrere i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ma nonostante i disperati tentativi per rianimarlo il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

Nell'abitazione è intervenuta la polizia di Stato dove gli agenti hanno ritrovato tracce di stupefacenti e sequestrato il cellulare della vittima. L'ipotesi è che il 54enne abbia acquistato la droga a Rimini. Sono in corso le indagini per ricostruire i suoi ultimi movimenti. Informato del decesso, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per accertare con esattezza le cause della morte.