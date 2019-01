Overdose ai bagni pubblici, inutili i soccorsi: muore un giovane

Un ragazzo di 45 anni è morto oggi pomeriggio dopo essere andato in overdose all'interno dei bagni pubblici di piazza d’Armi. La tragedia quando da poco erano passate le 16 ed il giovane si trovava con alcuni conoscenti. Improvvisamente è stramazzato al suolo con gli altri presenti che hanno subito allertato i soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona e l'automedica del 118 che al loro arrivo hanno visto i suoi amici trascinarlo a faccia in giù sull'asfalto. Inutile il loro tentativo per circa un'ora di rianimarlo. Il 45enne è morto all'ingresso delle sala emergenza dell'ospedale regionale di Torrette.