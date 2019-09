Morto dopo un'operazione alla tiroide, ci sono 10 indagati tra medici e infermieri

Morto dopo un’operazione alla tiroide all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La Procura di Ancona apre un fascicolo di indagine e indaga 10 persone. L’ipotesi è che nessuno avrebbe fatto tutto quello che era necessario per salvare la vita di Maycons Ernesto Caso Cueva, l’anconetano di origini peruviane operato alla tiroide lo scorso 22 agosto e morto pochi giorni dopo in un letto del reparto di Rianimazione. Perché Maycons è andato in arresto cardiaco dopo un’operazione di routine? Un incidente imprevedibile o qualcuno ha sbagliato? Forse per rispondere alla cruciale domanda servirà attendere gli esiti della autopsia prevista per stamattina (mercoledì) e che sarà effettuata dal medico legale Antonio Tombolini di Macerata. Intanto il pm titolare dell’inchiesta Serena Bizzarri (foto a sinistra/in basso) ha iscritto nel registro degli indagati 10 persone: medici dell’equipe chirurgica, anestesisti e infermieri.

L’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia del padre di Maycons, Victor che, assistito dall’avvocato Marco Polita, aveva sporto denuncia nei confronti dell’ospedale. «Eravamo con lui nel reparto di Rianimazione e mio figlio stava bene, parlava con noi e non lamentava alcun problema» aveva raccontato il papà. Poi il giorno è successo l’inaspettato. «Mi ricordo bene che ore fossero perché io dovevo stare a Falconara Marittima alle 7,30 per lavoro, così io e mia moglie siamo andati in ospedale intorno alle 7. Mio figlio diceva che non respirava bene e io lo vedevo un po’ gonfio in volto. Poi me ne sono andato alle 7,10 convinto che lo avrei rivisto». Non è andata così. Quella è stata l’ultima volta in cui Victor ha visto il sorriso di suo figlio.

