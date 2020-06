Choc in azienda, giovane trovato morto

SERRA SAN QUIRICO - Dramma questa mattina all'interno dell'azienda Teknoassembly di via Fratelli Bandiera, dove è stato trovato il corpo senza vita di un ragazzo di 28 anni. Il giovane, dipendente dell'azienda che assembla componenti per le cappe, non aveva contatti con i suoi conoscenti da molte ore e da una prima analisi dei sanitari sarebbe morto a causa di un malore. Sul posto l'automedica del 118, la Croce Verde di Cupramontana, i carabinieri e l'eliambulanza che è ripartita poco dopo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO