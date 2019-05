Malore mentre sta tosando l'erba, operaio muore a soli 46 anni

OSIMO - Una tragedia immane che ha sconvolto un'intera comunità. Un uomo di 46 anni, operaio dell'Astea, è morto questa mattina mentre stava tosando l'erba in un giardino di via Gattuccio. Un malore improvviso che lo ha colpito mentre era fuori servizio e che non gli ha lasciato scampo.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la proprietaria dell'immobile che ha subito allertato i soccorsi. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Il suo cuore aveva purtroppo smesso di battere. Intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Camerano, l'automedica del 118 ed i Carabinieri.

