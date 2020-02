Tragedia in cantiere, Paolo travolto ed ucciso da una valanga di terra

E' stato travolto da una valanga di terra che lo ha letteralmente seppellito vivo. E' morto così Paolo Guerino, operaio di 65 anni originario di Salerno e dipendente di una ditta di Caserta. L'uomo si trovava nel cantiere, nella zona della caserma dei carabinieri a San Benedetto del Tronto, per eseguire alcuni lavori di posa in opera di una condotta fognaria per lo scarico delle acque bianche.

Il dramma si è consumato questa mattina poco dopo le 8. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni colleghi che hanno recuperato il suo corpo ed hanno tentato di rianimarlo, in attesa dell'arrivo del 118. I sanitari intervenuti non sono riusciti però a stabilizzarlo e trasportarlo in eliambulanza: per questo l'operaio è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare ed il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.