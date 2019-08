La moglie non lo vede rientrare, marito trovato morto a casa di un amico

Dramma oggi pomeriggio a Castelfidardo dove un uomo di 53 anni, originario dell'Albania, è stato trovato morto nel giardino di un appartamento di proprietà di un suo amico. A fare la tragica scoperta è stata proprio la moglie, uscita di casa dopo che l'uomo da questa mattina non si era fatto più sentire. Sul posto, nella zona di via Manzoni, gli operatori del 118, l'eliambulanza ed i carabinieri.

Sono proprio i militari che in queste ore stanno indagando sulla vicenda. Per ora, secondo quanto trapela dagli investigatori, non si esclude il gesto volontario. I carabinieri stanno ascoltando amici e parenti per ricostruire quanto accaduto.