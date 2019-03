Choc anafilattico in casa, non ce l'ha fatta: Nicolò muore a 27 anni

Non ce l'ha fatta Nicolò Daversa, il 27enne che nei giorni scorsi era andato in choc anafilattico dopo aver assunto un medicinale mentre si trovava in casa. Il giovane è morto sabato all'ospedale di Jesi dove era stato trasferito dopo l'arrivo al nosocomio regionale di Torrette quando però, tuttavia, le sue condizioni erano già gravissime. I soccorritori della Croce Gialla lo avevano raggiunto in casa, il giorno del malore, e lo avevano trovato in arresto cardiocircolatorio. Dopo 40 minuti di massaggio cardiaco erano riusciti a rianimarlo e a portarlo d'urgenza a Torrette. Tutto inutile.

Il giovane, originario di Falconara, aveva preso casa ad Ancona da qualche mese insieme alla fidanzata. Lavorava in un supermercato ed era un tifoso dell'Anconitana. Tanto che i tifosi dorici, ieri, durante la partita contro la Vigor Senigallia hanno anche esposto uno striscione per ricordarlo. Oggi pomeriggio si sono celebrati i funerali alla chiesa di Sant'Antonio da Padova a Falconara. Il feretro è stato poi portato al cimitero falconarese per la tumulazione.