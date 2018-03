Riceve l'ultimo sms dalla fidanzata, poi viene travolto ed ucciso da un'auto

MONTEMARCIANO - Tragedia nella notte tra venerdì e sabato a Montemarciano dove un uomo di 45 anni, originario di Potenza ma residente nell'anconetano, è stato travolto ed ucciso da un'auto. L'uomo, collaboratore di giustizia, stava passegiando lungo la statale, in un tratto dove non c'era illuminazione. Voleva raggiungere il sottopasso del Bertoldo, ma un'auto condotta da un 54enne lo ha travolto ed ucciso.

Alcuni minuti prima la vittima aveva ricevuto un sms dalla sua fidanzata. Poi un silenzio assordante, lo scontro e la morte sul colpo. L'automobilista ha detto agli inquirenti che non lo avrebbe proprio visto non facendo quindi in tempo a frenare. Sul posto la Polizia ed i soccorritori che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente del veicolo è stato denunciato per omicidio stradale mentre la sua auto sequestrata.