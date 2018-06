Scivola dal camion che poi lo travolge, morto un giovane migrante

Si trovava da due giorni all'ospedale regionale di Torrette nel reparto di Rianimazione. Questa mattina è arrivata la terribile notizie con la conferma della sua morte. Non ce l'ha fatta quindi il 18enne afghano che l'altro ieri era stato trovato in fin di vita in mezzo alla strada a Falconara. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione il ragazzo stava tentanto di entrare nel nostro Paese aggrappato ad un camion. Proprio dal mezzo pesante sarebbe improvvisamente scivolato con il veicolo oppure un altro in transito che lo avrebbe travolto.