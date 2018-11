Medico e papà di due bambini, la malattia non gli ha lasciato scampo: addio a Tommaso

Aveva scoperto il mostro alcuni mesi fa e da quel giorno aveva tentato in tutti i modi di sconfiggerlo. Purtroppo non ce l'ha fatta. Senigallia piange la morte di Tommaso Marcosignori, giovane medico conosciuto ed apprezzato in tutta la città. Amante degli animali e papà di due bambine, Tommaso si era laureato all'Università Politecnica di Ancona e da alcuni anni si divideva tra gli studi specialistici di Corinaldo e Senigallia.

Giovanni (nato da appena due mesi) e Sara erano le sue due luci più luminose, così come la moglie Elisa. In tanti stanno scrivendo sul suo profilo Facebook, cercando di trovare le parole giuste per salutare Tommaso e raccontare l'infinito dolore per la sua prematura scomparsa.