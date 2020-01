Mattia, travolto dal treno a soli 16 anni. Il sindaco: «Ora è il tempo del dolore»

«Esprimo a nome del Comune di Loreto il più forte dolore per la scomparsa di Mattia Perini e vivo cordoglio per la sua famiglia, colpita da questa tragedia, cui siamo molto vicini. Sono corso sul luogo del fatto non appena avvisato ma ora è il tempo proprio del dolore e dei sentimenti più profondi verso Mattia e suoi cari, rinviando altri commenti e giudizi sino a quando le autorità deputate non avranno fatto maggiore chiarezza su quanto accaduto». Così il commento del sindaco di Loreto Paolo Niccoletti sulla morte del giovane Mattia Perini avvenuta oggi alla stazione della città mariana.

La tragedia

Un convoglio l'ha agganciato, travolto e ucciso nel primo pomeriggio di oggi. E' morto così Mattia Perini, studente di 16 anni dell'istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto. Il giovane, residente a Civitanova, non si è accorto dell'arrivo del Frecciargento Taranto-Milano. Non c’è stato nulla da fare per il ragazzo: i soccorritori del 118, intervenuti con l’eliambulanza e l’automedica di Loreto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una morte atroce per il 16enne. La polizia ferroviaria, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri di Loreto, ha rinvenuto a qualche metro di distanza dall’impatto lo zaino con i libri e un cellulare con le cuffiette inserite: non si esclude che possa essere stata proprio la musica nelle orecchie a distrarre il giovane e ad impedirgli di accorgersi dell’arrivo del treno che l’ha investito e ucciso. Ad avvalorare questa tesi anche le prime testimonianze dei compagni che si trovavano con lui, che hanno raccontato agli investigatori di aver tentato in tutti i modi di avvertire Mattia del treno in transito. Anche il macchinista, secondo loro, avrebbe azionato il segnale acustico. Purtroppo però l'impatto è stato inevitabile ed una giovane vita è stata strappata a soli 16 anni.

TRAGEDIA ALLA STAZIONE, C'E' UNA VITTIMA

ECCO CHI E' LA VITTIMA