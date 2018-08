Era scomparso da circa 10 giorni, trovato morto nelle campagne in Sardegna

Era scomparso dallo scorso 25 luglio mentre si trovava in vacanza con sua moglie Magda a Porto Rotondo, in Sardegna. Da quel giorno del marchese Andrea Honorati nessuna traccia, fino alla tragica scoperta di questa mattina, quando il suo corpo è stato ritrovato senza vita da un gruppo di volontari nella zona di Raica, in aperta campagna.

Il cadavere si trovava ad alcune centinaia di metri dalla sua auto, una Renault Clio bianca,che era stata ritrovata sabato scorso vicino ad una scarpata nelle campagne di Telti. Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti la morte sarebbe sopraggiunta a causa di un malore, ma accertamenti più precisi verranno effettuati nelle prossime ore.