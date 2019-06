Dramma al porto, l'amico di Luca: «Perdo un fratello, potevo esserci io al suo posto»

«Era un ragazzo d’oro. Viveva per la famiglia. Era legatissimo alla moglie e ai due bambini, non posso immaginare il dolore che stanno provando...» A dare la terribile notizia a Giuliana, la moglie di Luca Rizzeri, è stato Marco, suo amico e collega. Ha preso il coraggio a quattro mani e ieri mattina, subito dopo la tragedia, l’ha contattata, insieme alla Capitaneria di porto. Difficile trovare le parole per consolare una donna che ha perso un marito profondamente innamorato di lei e dei suoi due bimbi.

«Che dire? Non c’è niente da dire. E’ una tragedia che non doveva succedere. E invece è capitata a un ragazzo d’oro, uno che si divideva tra il lavoro e la famiglia. Amava il calcio, era un grande tifoso della Juventus. Domenica dovevamo andare al mare a Marcelli tutti insieme... Oggi siamo qui a piangere Luca. Com’è accaduto nessuno se lo spiega: un cavo della nave è andato in tiro, si è spezzato e la colpito in pieno. Se penso che potevo esserci io al suo posto... Noi lavoriamo insieme da tre anni, ci alterniamo nei turni. Quando è successo l’incidente non c’ero, ma mi hanno chiamato subito e mi sono precipitato. E’ stato straziante. Non posso crederci, perdo un fratello».

Ora c'è attesa per i funerali che non sono stati ancora fissati, mentre la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti: presto, però, potrebbero essere iscritti i primi nomi nel registro degli indagati.

L'AMICO DI LUCA: «POTEVO ESSERCI IO AL SUO POSTO»

L'AMMIRAGLIO MORETTI: «SIAMO SGOMENTI, SCOPRIREMO LA VERITA'»

LUCA PADRE DI 2 BIMBI, STRONCATO DALLA CIMA KILLER

VIDEO: SOPRALLUOGO SUL LUOGO DELLA TRAGEDIA