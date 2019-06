Lottava da tempo con un male incurabile, Lorenzo è morto a soli 30 anni

SENIGALLIA - Un gravissimo lutto ha scosso l'intera città. E' morto a soli 30 anni Lorenzo Baldoni, ragazzo molto conosciuto a Senigallia e Marzocca ed ex capitano della squadra del San Silvestro Calcio. Lorenzo da anni combatteva contro un mostro che purtroppo l'ha strappato dall'affetto dei suoi cari. Per tanto tempo ha cercato di sconfiggere la malattia ma non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere.