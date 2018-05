Grande appassionato di calcio e fondatore del Largo Europa, addio a "Lisbona"

E' stato per anni un punto di riferimento per la crescita dei giovani calciatori in tutta la città. Si è spento a 68 anni Luciano "Lisbona" Bocchini, grande appassionato di sport e soprattutto di calcio, tra i fondatori della società calcistica leoncella Largo Europa. Per tutta la vita si è dedicato ad insegnare i veri valori dello sport ai ragazzi del quartiere San Giuseppe, dove ha vissuto fino alla sua morte.

"Lisbona" era un grande tifoso della jesina e fu uno dei capi ultras della squadra leoncella. Era malato da tempo e purtroppo non è riuscito a sconfiggere il mostro che l'ha strappato dall'affetto dei suoi cari. I funerali dell'uomo si terranno sabato 12 maggio alle 16 presso la chiesa di San Francesco.