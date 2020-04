Si era candidato con Fratelli d'Italia, addio Kachama: malore fatale alla fermata del bus

E’ stato stroncato da un malore mentre aspettava l’autobus per andare al lavoro. E’ morto questa mattina in strada, alla fermata di via XXIX Settembre, senza che nessuno abbia potuto far qualcosa per salvargli la vita. Aveva 64 anni Kachama Musasa, originario del Congo. Lavorava per una ditta di spedizioni alla Baraccola e lì era diretto, prima che il suo cuore smettesse di battere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In passato si era anche impegnato in politica: nel 2013 si era candidato nella lista di Fratelli d’Italia per le elezioni amministrative e in precedenza con Alleanza Nazionale. I passanti si sono accorti del corpo ormai senza vita del 64enne, con trascorsi da ex pugile, attorno alle 6,45 e hanno dato subito l’allarme. Il personale del 118 ha potuto solo constatare la morte, avvenuta secondo un primo riscontro tra le 6 e le 6,30 del mattino. Sul cadavere non c’erano segni di traumi, ad eccezione di due escoriazioni sul viso compatibili con la caduta. Una tragedia, dunque, stando a quanto hanno potuto accertare i carabinieri del Norm, tant’è che la salma è già stata messa a disposizione dei familiari.