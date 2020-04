Dramma in un appartamento, ragazzo di 26 anni trovato senza vita

JESI - Dramma nel tardo pomeriggio di ieri in via dell'Esino, dove un ragazzo di soli 26 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento. Il giovane, di origini africane, secondo una prima analisi del medico sarebbe morto a causa di un'overdose.

A dare l'allarme, intorno le 20 di mercoledì, alcuni coinquilini che hanno allertato il 118. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 26enne. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che ora dovranno far luce sulla vicenda.