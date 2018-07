Tragedia in un bar, va a fare colazione con sua moglie: poi si reca al bagno e muore

JESI - Va a fare colazione con sua moglie e quando si allontana un momento per andare in bagno stramazza al suolo e muore. Tragedia questa mattina in un bar vicino all'ospedale cittadino.

Il dramma intorno alle 11 quando l'anziana vittima un 85enne jesino, si è presentato nel locale insieme a sua moglie. E' stata la stessa a dare l'allarme non vedendolo uscire dal bagno. Immediato l'arrivo degli operatori della Croce Verde di Jesi e dell'automedica che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.