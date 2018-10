Pizzaiolo investito, la moglie sta meglio: fissati i funerali

Sono stati fissati per lunedì 29 ottobre nella chiesa di San Giuseppe a Palombina Vecchia i funerali di Enrico Orlandini, l'uomo di 68 anni travolto e ucciso mentre attraversava la strada da un automobilista, poi arrestato perché risultato ubriaco, lunedì scorso. Le esequie, curate dall'impresa funebre Mangialardo, sono slittate fino a ora perché la moglie, Valeria Serpilli, era ricoverata in ospedale. Non tanto per le ferite riportate quanto per lo stato di choc in cui versava la donna dopo il decesso del marito.

La donna si era salvata perché Enrico, notata l'auto che stava per investire entrambi, l'aveva spinta all'indietro primo di essere travolto. Di comune accordo, nonostante la salma fosse già stata riconsegnata dal magistrato, i parenti avevano deciso di attendere che la donna si rimettesse in salute prima di celebrare la funzione. Orlandini era molto conosciuto a Falconara per aver gestito per decenni una pizzeria tra via Verdi e via Cairoli, nei pressi di piazza Garibaldi. Attività ancora esistente che aveva ceduto una volta andanto in pensione.