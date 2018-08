Cavaliere, imprenditore e grande benefattore: la città piange la morte di Leopoldo Uccellini

BELVEDERE - E' morto all'età di 88 anni Leopoldo Uccellini, storico imprenditore e presidente dell'Uccellini Group. Il cav. Uccellini, imprenditore e presidente della Uccellini Group, è sempre stato vicino al paese dove ha scelto di risiedere e prodigandosi sempre come generoso benefattore per tutta la comunità. Con la Fondazione Uccellini – Amurri, onlus creata insieme alla moglie Graziella, ha finanziato importanti attività sociali, culturali e non solo. Nel 2014 aveva interamente finanziato l'ampliamento della nuova ala della Casa di Riposo di Belvedere, che ha permesso di implementare il numero degli ospiti di 16 unità, arrivando così ad accoglierne ben 58. Proprio la Casa di Riposo, sotto la sua presidenza (è stato presidente della Fondazione Verri Bernabucci – Uccellini Amurri che gestisce la residenza protetta dal 1999), è cresciuta e si è consolidata diventando oggi un vero fiore all'occhiello per tutta la comunità. Il sindaco di Belvedere Ostrense Riccardo Piccioni, appresa la notizia della sua scomparsa, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale e della comunità ha espresso ai familiari il più profondo cordoglio.

«Esprimo ai familiari del dott. Uccellini il cordoglio mio personale ma anche di tutta l'Amministrazione Comunale e della comunità Belvederese - afferma il sindaco prof. Riccardo Piccioni. Ricordo il cav. Uccellini come un uomo generoso, molto legato al suo paese, con il quale è stato possibile intraprendere un percorso pluriennale basato sulle reciproche fiducia e stima che ritengo abbiano portato tanti benefici a tutta la comunità». La camera ardente sarà aperta a partire da domenica mattina presso la chiesa del Palazzo Uccellini-Amurri a Belvedere Ostrense. Le esequie si terranno invece lunedì alle ore 17 nella chiesa parrocchiale. Seguirà poi la tumulazione della salma nella cappella di famiglia presso il cimitero cittadino.