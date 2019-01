Imprenditoria in lutto, malore fatale in casa: manager muore a soli 46 anni

Ha lasciato tutti senza parole la scomparsa di Emanuele Moreschi, l'imprenditore di 46 anni, scomparso mentre si trovava nel suo appartamento di Santa Maria Nuova. Il manager, amministratore delegato della e-SED, è stato trovato a terra dalla moglie che ha subito allertato i soccorritori. L'uomo infatti non rispondeva più e la donna ha chiamato il 118 per cercare di salvarlo. Le manovre di rianimazione non sono però servite a nulla, il suo cuore aveva purtroppo smesso di battere. Il medico ha così constatato il decesso.

La notizia è arrivata presto in azienda, dove Emanuele era stimato da tutti. Dal 2015 infatti aveva guidato la rinascita dell'impresa, dopo il fallimento della Seda, ed aveva creato una cooperativa di 32 ex dipendenti che erano diventati soci. La salma si trova nella sua abitazione, in via La Malfa, dove sarà allestita la camera ardente. I funerali invece saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15 nel palasport di via Ravagli.