Addio al re delle calzature, aperta la camera ardente e fissati i funerali di Gavetti

Ancona dà l'ultimo saluto a Gilberto Gavetti, re delle calzature, scomparso a 75 anni dopo una lunga malattia. Da oggi pomeriggio alle 15 verrà aperta la camera ardente nella sede dell’agenzia funebre Tabossi in via della Montagnola, dove in tanti vorranno omaggiare per l'ultima volta l'imprenditore, che con dedizione e professionalità aveva conquistato l'affetto di tutti. La camera ardente rimarrà aperta anche domani dalle 8 alle 19, mentre i funerali sono stati fissati per giovedì mattina alle 10 presso la Chiesa di Santa Maria Liberatrice di Posatora.