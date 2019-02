Assessore e memoria storica della barbarie nazista, è morto Guido Peroni: lutto in città

La sua storia è quella di tanti italiani combattenti della Seconda Guerra Mondiale che, dopo l'8 settembre, rifiutarono di arruolarsi con la Repubblica Sociale. Scelta che aprì loro le strade dei campi di prigionia in Germania e di lavoro nella fabbriche al posto dei tedeschi al fronte. Una vicenda che ha coinvolto centinaia di migliaia di italiani che la Germania ha ridotto in stato di schiavitù e non ha mai risarcito. Tra questi italiani c'era anche Guido Peroni, senigalliese, venuto a mancare ieri all'età di 97 anni. Nel 2015 gli venne assegnata la Medaglia della Liberazione. a darne notizia è lo stesso sindaco Maurizio Mangialardi: “Perdiamo un testimone di quella enorme tragedia che fu la seconda guerra mondiale e del dramma vissuto da migliaia di militari italiani rinchiusi nei campi di concentramento nazisti”.

Peroni fu soldato semplice in Grecia. Nel 1943, insieme ad altri soldati, venne rinchiuso in un campo di internamento in Austria, dove rimase per circa due anni patendo fame, freddo e sofferenze di ogni genere. Dopo la liberazione del campo venne riportato in Italia dalla Croce Rossa. «A lui – continua il sindaco – mi lega in particolare il ricordo e le emozioni di quando, nel 2015, partecipammo insieme alla cerimonia con cui la prefettura di Ancona gli conferì la Medaglia della Liberazione, prestigiosa onorificenza assegnata a partigiani, ex internati e combattenti inquadrati nei reparti regolari delle forze armate, quale gesto di gratitudine per l’impegno da loro profuso nell’affermare i princìpi di libertà e indipendenza su cui si fondano la Repubblica e la Costituzione. A nome mio e dell’Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze ai familiari». Nel dopoguerra Peroni si impegnò continuamente a favore della città, fino alla nomina ad assessore alle Attività economiche nel 1964, durante la prima giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Giuseppe Orciari.