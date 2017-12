La scomparsa di Gualtiero Marchesi, il cordoglio del sindaco Mangialardi

SENIGALLIA – «A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Senigallia esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Gualtiero Marchesi, grande innovatore della nostra cucina e maestro indiscusso per intere generazioni di chef italiani». Così il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi sulla scomparsa del noto chef Gualtiero Marchesi.

«Marchesi, che attraverso i suoi insegnamenti tanto ha dato anche al nostro territorio, ha sempre amato le Marche e Senigallia. E proprio la nostra città, forte delle sue forti tradizioni enogastronomiche, nel 2015 aveva voluto organizzare un evento che portasse il suo nome per premiare quei giovani cuochi capaci di esprimere al meglio le potenzialità e i valori della nostra cucina, semplice, sana e genuina e basata sui prodotti tipici locali. Un premio che, oltre a coinvolgere la Fondazione Gualtiero Marchesi, aveva visto l’entusiastica adesione dello stesso maestro, protagonista di un’affascinante e indimenticabile lectio magistralis all’istituto Panzini. Dunque, è con un profondo sentimento di gratitudine che vogliamo salutarlo, certo che il suo insegnamento, qui a Senigallia come nel resto del Paese, non andrà disperso».