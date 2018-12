Si accascia a terra durante la partita di golf, Sergio non ce l'ha fatta

E' morto all'età di 80 anni Sergio Nicolai. L'uomo si è sentito male mentre stava giocando a golf nel campo pratica Agricolf di Sabatucci, poco distante da Civitanova Marche.

Inutili i soccorsi che sono intervenuti prontamente sul posto. L'uomo è morto nel tragitto mentre l'ambulanza lo stava trasportando in ospedale. All'arrivo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'80enne. L'uomo, sposato con due figli, purtroppo non ce l'ha fatta.