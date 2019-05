Direttore di banca con la passione della poesia, addio a Glauco Alderisio

FALCONARA - Era uno dei personaggi più conosciuti di Falconara. Un uomo mite, saggio, pieno di iniziativa. E’ volato in cielo a 71 anni Glauco Alderisio, falconarese doc, ex direttore di banca con la passione per la poesia. Si è arreso ieri (martedì) all’ospedale di Torrette dopo aver lottato contro una malattia. Lascia la moglie Anna Gasperoni e i figli Stefano e Fabrizio.

Lo conoscevano tutti nella sua città, non solo per il ruolo dirigenziale ricoperto fino alla pensione alla Banca di Credito Cooperativo (dove in passato sventò una rapina, mettendo in fuga i banditi), ma anche per il suo impegno politico come leader della destra cittadina (di lui si era parlato di candidatura a sindaco nel 2001 e nel 2006) e per le iniziative culturali: laureato in giurisprudenza, amava scrivere poesie e racconti, pubblicati nella rivista Il Falco Letterario che aveva contribuito a fondare, e in passato si era sempre impegnato nel promuovere incontri e dibattiti con la Consulta Cultura e poi con il Gruppo Zero. La camera ardente è stata allestita, a partire dalle 10 di oggi (mercoledì 8 maggio) presso la Casa funeraria Pieroni di Falconara. I funerali, invece, si terranno domani (giovedì 9 maggio) alle 11,30 nella chiesa del Ss. Rosario di Falconara.