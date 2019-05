Ex primario trovato morto in casa, inutili i soccorsi

SENIGALLIA - Giovanni Saveriano, ex primario di Fisiatria, è stato ritrovato senza vita all'interno del suo appartamento di Senigallia, in via Pierelli. L'uomo, 78 anni, era un professionista molto conosciuto in città.

A scoprire il corpo del medico è stata sua moglie, che ha immediatamente allertato Carabinieri e 118. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla morte, ma da una prima analisi sembrerebbe che si sia trattato di un malore improvviso. I sanitari del 118 sono intervenuti poco dopo la richiesta d'aiuto ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.