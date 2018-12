L'arte da guardare e quella dell'ospitalità: è morto Sampaolesi oste geniale

La Vallesina in lutto per la morte, arrivata all'età di 70 anni, di Gino Sampaolesi. Artista e oste del ristorante Tamburo Battente di Castelbellino, Samapolesi è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione di Scorcelletti domenica pomeriggio. Il funerale è stato fissato per oggi alle 15 nella chiesa di San Francesco d'Assisi.

Originario di Ostra Vetere, aveva inaugurato la sua ultima mostra personale proprio venerdì scorso a Palazzo Franchetti, in corso Matteotti. Era atteso sabato alla mostra e invece non si è presentato. Domenica, i conoscenti, preoccupati sono andati a sincerarsi delle sue condizioni facendo la tragica scoperta.