Addio a Gilberto Piccinini, cordoglio del Comune per la morte del docente universitario

Anche il sindaco Stefania Signorini e una delegazione della Giunta parteciperanno oggi al funerale del professor Gilberto Piccinini, docente universitario, storico e uomo di cultura che ha dato lustro a Falconara grazie alle attività di ricerca e di approfondimento che hanno riguardato l’intero territorio marchigiano. Un impegno che ha permesso di far conoscere meglio anche la storia di Falconara, sua città d’origine. L’impegno in enti e istituzioni di tutte le Marche ne hanno fatto un punto di riferimento per gli storici anche grazie alle sue pubblicazioni.

L’amministrazione comunale di Falconara, oltre a quello culturale, ricorda l’impegno civile di partecipazione democratica in politica e nella pubblica amministrazione. Anche recentemente aveva dato la sua disponibilità come presidente della Pro Loco a collaborare per le consultazioni riguardanti il riconoscimento del Centro Storico.