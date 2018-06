L'Edera ha perso il suo ramo, è morto lo storico barista del vecchio Endas

Addio a un altro personaggio storico della Falconara che fu: è morto Luigi Bisonni, per tutti Gigi, per decenni barista del circolo Endas di piazza Mazzini. Aveva compiuto 80 anni lo scorso maggio ed era da tempo malato. Il decesso è avvenuto all'Inrca di Ancona mentre il funerale è stato fissato per domani, martedì 5 giugno, alle 11.30, alla chiesa del SS Rosario. Al bancone del circolo, Gigi ha servito almeno tre generazioni di falconaresi. Circolo alla buona, di quelli di una volta. Tra interminabili partite a carte, bicchieri di vino dai bottiglioni che venivano riempiti nel retrobottega dove venivano conservate le damigiane, uova sode, lupini e i primi videogiochi a gettone, prima dell'arrivo delle sale giochi e lontani anni luci dai videopoker.

Il tutto nel microcosmo di piazza Mazzini. L'Endas era il circolo del Partito Repubblicano come testimoniato dall'insegna esterna su piazza Cavour che ha resistito fino a poco tempo fa e conviveva con il circolo del Partito Comunista, l'Astro Bar (oggi, Sole Bar) e il bar Corallo. A fine anni '90 era andato in pensione. Il circolo era andato avanti ancora per qualche anno con un'altra gestione e lui amava tornare per incontrare i clienti, nel tempo, in parecchi, erano diventati amici tanto da partecipare con alcuni anche come attore, nei panni di un poliziotto, nel cortometraggio Guardie e Ladri diretto da Massimo Formica. Sempre sorridente, indimenticabile con il suo «ragazzi, fate i bravi» avvertimento bonario che non faceva distinzioni. Neanche se i "ragazzi", spesso, avevano già i capelli bianchi e da un pezzo.